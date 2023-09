Al-Ittihad : ça se précise pour Sergio Ramos

Alors que Sergio Ramos n’a toujours pas trouvé de point de chute malgré la fin du mercato estival pour les différents clubs des principaux championnats européens, le défenseur espagnol peut toujours être transféré vers deux pays où son nom revient avec insistance depuis maintenant plusieurs semaines. En effet, le marché des transferts fermera ses portes le 15 septembre prochain en Turquie tandis qu’il prendra fin 5 jours plus tard en Arabie saoudite. Et c’est d’ailleurs en direction du Moyen-Orient que le joueur de 37 ans va s’envoler prochainement. Après l’échec du dossier Luiz Felipe en provenance du Real Bétis, Al-Ittihad a accéléré ces derniers jours sur le dossier Sergio Ramos.

Selon nos toutes dernières informations, l’Espagnol, qui est libre depuis la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain, doit se rendre en Arabie saoudite au cours de la semaine prochaine dans le but de négocier et finaliser son transfert en Arabie Saoudite. L’ancien joueur du Real Madrid doit ensuite potentiellement passer sa visite médicale avec le club saoudien. Du côté des clubs turcs, Besiktas a décidé de fixer une deadline jusqu’au 4 septembre pour avoir la réponse définitive du défenseur central. Les dirigeants de la formation stambouliote proposait plus de 8 millions d’euros net avec un contrat de 2 ans à la clé pour le natif de Camas tandis que le voisin et rival du Galatasaray proposait de son côté environ 6 millions d’euros.