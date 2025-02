Amine Gouiri explique son choix fort de signer à l’OM

Il ne pouvait pas rêver mieux. Tout juste arrivé à l’Olympique de Marseille ces derniers jours pour remplacer Elye Wahi, transféré à Francfort, Amine Gouiri (24 ans) a d’ores et déjà été décisif pour son entrée en jeu face à son club formateur, l’Olympique Lyonnais (3-2). Sur son premier ballon, l’ancien de Rennes s’est illustré en voyant sa frappe contrée profiter à Mason Greenwood pour l’égalisation, avant une victoire qu’il a pu célébrer dans une ambiance complètement folle.

«Je suis arrivé vendredi, j’ai fait qu’un entraînement et demi avant de jouer un match capital, contre mon club formateur. On a gagné l’Olympico, avec une ambiance de folie. Je suis très content», a d’abord expliqué la nouvelle recrue, lors de sa présentation, avant de raconter les coulisses de son arrivée. «Il y a eu des contacts en janvier, c’était une bonne opportunité avec un projet ambitieux. Je veux remettre l’OM parmi les meilleurs clubs européens. C’est un très grand club, je savais que j’allais passer un palier en venant ici. J’ai échangé avec Medhi Benatia et le président, le projet me parle, car il a de l’ambition. Je suis un gagnant».

Amine Gouiri veut devenir régulier

Avant d’ajouter que la présence de Roberto De Zerbi a beaucoup pesé dans son choix de rejoindre l’OM : «c’est un coach qui me suivait depuis Nice, il parle football. Sa philosophie correspond à mes attentes. Il m’attend au poste de 9, il veut que je participe au jeu, mais que je sois dans la surface, en fonction de mes qualités qu’il connaît très bien. Et de prendre du plaisir (…) Je suis encore un jeune joueur, c’est le club parfait pour progresser et trouver enfin de la régularité», a-t-il ajouté.

Avant d’avoir quelques mots pour le Stade Rennais, son ex-club, et avouer que les liens entre l’OM et l’Algérie ont été un argument supplémentaire pour le convaincre. «Je ne garde que du positif, j’ai progressé énormément. Il y avait des bonnes situations et des moins bonnes. J’ai beaucoup parlé avec Mandanda, il m’a dit que du bien de l’OM (…) Mais c’est vrai qu’il y a des liens forts entre l’Algérie et Marseille, cela a beaucoup pesé. L’ambiance d’hier me rappelle la sélection. Cela m’a fait chaud au cœur de voir les drapeaux algériens et ça va beaucoup m’aider». Amine Gouiri peut déjà savourer son arrivée.