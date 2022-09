Serie A : malgré Milik, la Juventus concède le nul face à la Fiorentina

Ce samedi débutait la 5e journée de Serie A avec notamment un choc entre la Fiorentina et la Juventus. Une rencontre qui avait démarré sur des bases élevées avec un centre de Filip Kostic, qui était dévié par les parties intimes d'Arkadiusz Milik au fond des filets (1-0, 9e). Une entame idéale pour la Vecchia Signora, qui rencontrait pourtant de grandes difficultés. Après une belle occasion de Dodô (26e), la Fiorentina revenait au score suite à un but de Cristian Kouamé bien servi par Riccardo Sottil (1-1, 29e). La Viola poussait pour prendre l'avantage et obtenait même un penalty pour une main de Leandro Paredes dans sa surface (43e).

Luka Jovic se chargeait de frapper mais son tir vers la gauche du but était dévié par Mattia Perin sur le montant (44e). En seconde période, le rythme retombait même si la Fiorentina montrait de belles choses à l'image d'une frappe de Sofyan Amrabat en fin de partie qui passait au-dessus du cadre (88e). Finalement, cette rencontre s'achève sur un match nul 1-1. La Juventus grimpe au 4e rang alors que la Viola est 10e.