Nantes : c’est terminé avec Massadio Haidara

L’heure tourne et le temps joue contre le FC Nantes. Quentin Merlin parti à l’Olympique de Marseille, le club des bords de l’Erdre cherche logiquement à le remplacer. Et sa priorité se nomme Massadio Haidara. Joueur du RC Lens depuis plusieurs années, l’international malien de 31 ans a été convaincu par les Canaris qui lui offrent un meilleur salaire et des garanties sportives.

Seul problème pour le FCN, les Sang et Or ne sont pas disposés à le laisser filer en Loire-Atlantique sans avoir recruté son remplaçant. Attaché au RCL, Haidara a compris la position de ses dirigeants et ne veut pas aller au clash. Et alors qu’il reste moins de 24 heures avant la fin du mercato hivernal, nous pouvons vous affirmer que l’affaire a définitivement capoté puisque le club artésien ne lui a pas trouvé de remplaçant digne de ce nom. Massadio Haidara reste donc à Lens, pour le plus grand bonheur de ses coéquipiers et de son coach Franck Haise. Quant à Nantes, il lui reste 24 heures pour trouver un remplaçant à Quentin Merlin.