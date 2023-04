Le nouveau record de Benzema retourne l’Espagne, énorme rebondissement dans la vente de Manchester United

Benzema illumine le monde du football

Bien que le supens pour le titre semble terminer, le club merengue est toujours en course pour un doublé Ligue des Champions-Coupe du Roi ! Le championnat semble désormais être un moyen pour les hommes d’Ancelotti de préparer les rencontres decisives et le Real Madrid l’a bien compris ! Porté par un Benzema XXL auteur d’un triplé, le Real Madrid a écrasé Almeria 4-2. Le Ballon d’Or 2022 est devenu par la même occasion le 4ème meilleur buteur de l’histoire de la Liga en dépasse Hugo Sanchez et ses 234 buts. Le journal Marca fait l’éloge du Nueve ce matin sur sa Une ! De retour au meilleur de sa forme, Benzema peut viser un formidable triplé avec la Coupe, la Champions et le Pichichi ! Avec 17 buts en 21 matchs de Liga, Benzema n’est plus qu’à 2 unités de Robert Lewandowski. Un autre homme s’est distingué côté Real Madrid durant cette rencontre, c’est la merveille Rodrygo ! Le Brésilien a délivré un gros match avec une superbe passe décisive pour Benzema et un magnifique but !

Le casse tête du rachat de United

Comme l’explique le Sunday Express, les Glazers pourraient rester à United ! Pour rappel, le milliardaire britannique Jim Ratcliffe et le cheikh Jassim Bin Hamad Al Thani se livrent une bataille pour Manchester United. D’après la presse anglaise, le patron du groupe INEOS est en pole. Néanmoins, l’offre comprend un rachat des parts à hauteur de 69% ce qui permettrait à deux membres de la famille Glazer de rester. L’offre du Qatar est moins est estimée à 5,7 milliards d’euros mais pour racheter complètement le club. Le Daily Mirror reprend aussi cette information et fait part du courroux des supporters mancuniens. Dans le même temps, la direction travaille sur la saison prochaine et le mot d’ordre est : «attaque, attaque, attaque», lance le Manchester Evening News. Et un homme est ciblé, c’est Kane comme le rapporte le Daily Mail. Le coach Erik ten Hag voit en l’international anglais le 9 idéal, même si la piste Victor Osimhen du Napoli est toujours à l’étude.

Toulouse, sacré en Coupe de France

La grande finale de Coupe de France avait lieu hier au Stade de France entre le FC Nantes et le Toulouse FC ! Une affiche inédite qui a tourné à la démonstration avec la victoire historique des Violets 5 buts à 1! L’édition de la Haute-Garonne de La Dépêche du Midi placarde la joie des Toulousains soulevant le graal sur sa Une. Grâce à une mi-temps d’anthologie ave 4 buts inscrits, Toulouse remporte sa première Coupe de France depuis 1957 ! Toute la presse salue l’exploit des hommes de Philippe Montanier ce dimanche matin. Le quotidien régional L’Ardennais placarde des Violets au paradis ! En revanche pour Le FC Nantes, c’est la douche froide regrette Presse Océan. Les Canaris, qui visaient un back to back, sont passés complètement à côté de l’évènement. L’objectif maintenant pour les hommes de Kombouaré est d’accrocher le maintien. Pour le TFC, ce sacre est synonyme de qualification pour la Ligue Europa la saison prochaine. Néanmoins, Toulouse pourrait être privé de Coupe d’Europe car le club appartient au fonds d’investissement américain RedBird Capital Partners, qui est le même que celui de l’AC Milan. Les règlements de l’UEFA stipulent que deux clubs détenus par le même actionnaire ne peuvent participer à la même compétition. Le président Damien Comolli a tenu à rassurer ses supporters en expliquant d’une demande de licence a été soumise à l’UEFA.