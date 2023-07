Le message de Sead Kolasinac à l’OM

La suite après cette publicité

Sead Kolasinac fait ses adieux à l’OM. Dans un post sur les réseaux sociaux, le défenseur remercie le club et toutes ses composantes avant de s’en aller du côté de l’Atalanta. L’officialisation de sa signature vient tout juste d’être confirmée par la Dea. Il a signé un contrat de deux ans, plus une année en option.

«Chers employés, fans, joueurs de l’OM et tous ceux qui ont contribué à ce que je me sente bien dans ce grand club : merci pour ces moments et ces expériences ! Cela a été un honneur de faire partie de ce club incroyable. Je vous souhaite tout le meilleur pour l’avenir ! Merci beaucoup.» Ce message qui fera peut-être avaler la pilule aux dirigeants de l’OM qui l’ont eu mauvaise.

