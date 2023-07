Sead Kolasinac quitte l’OM pour l’Atalanta Bergame

La suite après cette publicité

Après la Bundesliga, la Premier League et la Ligue 1, le défenseur polyvalent bosnien Sead Kolasinac va découvrir la Serie A la saison prochaine. En effet, l’international aux 53 sélections quitte l’Olympique de Marseille à l’issue de son contrat pour en signer un nouveau avec l’Atalanta Bergame, cinquième du championnat transalpin et qualifiée pour la Ligue Europa la saison prochaine. La presse italienne parle d’un bail de trois saisons signé par le défenseur de 30 ans, dont une en option, et un salaire de 2 millions annuels à en croire L’Equipe.

«Il arrive à Bergame avec une expérience riche de plus de 300 apparitions (317 pour être précis) rien qu’en club entre Schalke 04, Arsenal et l’Olympique de Marseille, dont 50 matchs en compétitions européennes (13 en Ligue des champions, 34 en Ligue Europa et 3 en Ligue de conférence). Après la Bundesliga, la Premier League et la Ligue 1, c’est la Serie A qui l’attend. L’Atalanta B.C. souhaite la bienvenue à Sead et lui souhaite les meilleures satisfactions - personnelles et collectives - sous le maillot des Nerazzurri», peut-on lire dans le communiqué du club italien.

