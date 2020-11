Mercato Tottenham : Dele Alli n'a plus le choix

«Dele a le charisme que les enfants aiment et suivent. Ils ont des talents et des qualités différentes, mais Maradona et Ronaldinho aussi avaient cette énergie spéciale». Invité sur le plateau de Sky Sports ce lundi, Mauricio Pochettino n'a pas hésité à comparer le caractère de Dele Alli (24 ans) à celui de deux légendes du jeu. Visiblement, José Mourinho n'est pas sur la même longueur d'onde que son prédécesseur sur le banc des Spurs.

Le Special One n'a en effet offert que deux apparitions à l'international anglais (37 sélections, 3 buts) depuis le début de la saison, pour un total de 66 minutes de jeu seulement. Il avait jusque-là la Ligue Europa pour se dégourdir les jambes. Mais même sur la scène continentale, les choses se sont compliquées. La semaine passée, lors de la défaite face à Antwerp (1-0, 2e journée), il a été sorti à la pause.

Un prêt pour seule issue ?

Les choses semblent claires, le 4e du dernier Mondial 2018 n'est pas un premier choix pour son manager, et ce, même si les relations restent cordiales. Pour le bien de tous, la meilleure solution semble être un prêt en janvier. C'est clairement ce que demandera le natif de Milton Keynes au cours d'un entretien avec le Portugais prévu avant cet hiver pour espérer conserver des chances d'être appelé avec les Three Lions pour l'Euro 2021, expliquent en chœur le Daily Telegraph et le Daily Mail.

Reste désormais à savoir quelle sera la position des Londoniens, actuels 3es de Premier League. En fin de mercato estival, Daniel Levy avait en effet bloqué le départ de son n° 20, sous contrat jusqu'en juin 2024, au Paris SG, qui avait soumis trois offres de prêt successives. Le patron de Tottenham aura-t-il changé d'avis ? Le PSG, toujours intéressé d'après le Mail, sera-t-il de nouveau au rendez-vous ? D'autres écuries viendront-elles aux nouvelles ? Autant d'inconnues qui promettent un marché animé pour Alli.