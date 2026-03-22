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Ligue 1

OM : Paixão revient sur le scandale d’arbitrage contre le LOSC

Par Valentin Feuillette
1 min.
Igor Paixão à l'OM @Maxppp
Marseille 1-2 Lille

Après la défaite contre le LOSC au Vélodrome (1-2), Igor Paixão n’a pas pu se censurer sur plusieurs faits de jeu concernant l’arbitrage, notamment cette grosse faute de Calvin Verdonk sur Mason Greenwood. L’ancien joueur de Manchester United est d’ailleurs sorti sur blessure très tôt dans la rencontre. Pour le Brésilien, il n’y a pas photo.

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«Faute sur Greenwood ? Il y a faute. C’est plus Haraldsson qui vient ensuite. Il pouvait y avoir rouge aussi sur le contact avec Ngoy. Il méritait aussi rouge. C’est un résultat qu’on ne voulait pas. On va se reposer et penser au prochain match. L’équipe s’améliore chaque jour. Malgré la défaite aujourd’hui, on s’améliore».

Pub. le - MAJ le
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