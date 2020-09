Incidents PSG-OM : nouvelles images à charge contre Neymar

Le verdict tombera dans quelques heures. En début de soirée, la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel devrait dévoiler les sanctions à l'encontre de Neymar et Alvaro Gonzalez pour leurs altercations et échanges lors du dernier Paris SG-Olympique de Marseille (0-1, 3e journée de Ligue 1). Le Brésilien du Paris SG, qui avait été expulsé pour un coup sur l'Espagnol de l'OM, avait accusé ce dernier de propos racistes - «fils de p... de singe» - pour justifier sa réaction. Il s'en était expliqué sur les réseaux sociaux, puis par visioconférence auprès de l'instance.

L'Auriverde sera à nouveau entendu ce mercredi, tout comme l'Ibère, et les deux hommes risquent jusqu'à 10 matches de suspension. Accusée d'avoir proféré des insultes à caractère homophobe, la star du PSG a vu la radio espagnole Cadena SER dévoiler des images d'un échange musclé avec Hiroki Sakai, durant lequel on peut l'apercevoir dire « Chinois de mer.. » à deux reprises à l'international japonais de l'OM et ajouter quelques instants plus tard «put... de championnat».

🚨⚽ EXCLUSIVA @ElLarguero ⚽🚨



💥 @La_SER accede al vídeo que demuestra que Neymar insultó a Hiroki Sakai en el PSG - Olympique de Marsella del pasado 13 de septiembre



🤬 Neymar llamó "chino de mierda" a Sakai y dijo también "puta liga"https://t.co/gkkkUhvp3X pic.twitter.com/p2uCSnmOBg — El Larguero (@ellarguero) September 29, 2020

Verdict très attendu

Alors qu'on se demandait si ces images existaient bien, on est désormais fixé. Elles viennent compliquer un peu plus la défense du PSG et de son n° 10, même si ces derniers comptent s'appuyer sur des images de TV Globo et des analyses de spécialistes en lecture labiale pour prouver qu'Alvaro Gonzalez a bien usé de termes injurieux lors de ce bouillant Classique. De son côté, l'OM a déterré une affaire datant de 2013 au sujet de Ney. Ce dernier avait alors accusé l'entraîneur Roberto Fonseca de propos racistes avant de se rétracter, explique L'Équipe.

L'heure de refermer cette affaire est donc venue. La délibération et les échanges lors de la tenue de la commission de discipline de la LFP promettent de sacrés débats. Le résultat sera lui, quoiqu'il arrive, commenté partout en France et dans le monde...