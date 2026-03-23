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Allemagne : la révélation insolite sur la première convocation de Lennart Karl

Par Tom Courel
1 min.
Lennart Karl avec le Bayern Munich @Maxppp

C’est l’histoire insolite de cette fin de semaine. Alors que le coach de la sélection allemande, Julian Nagelsmann, a communiqué sa liste pour les prochains matchs amicaux du quadruple champion du monde (contre la Suisse et le Ghana), une anecdote plutôt humoristique de la part de Lennart Karl a vu le jour. En effet, le jeune joueur du Bayern Munich, appelé par le coach pour la première fois, a confié avoir reçu un appel de celui-ci, mais pas forcément dans le bon timing. Le sélectionneur allemand a voulu le contacter pour lui apprendre la nouvelle et Karl n’a pas répondu… puisqu’il était en cours et les téléphones sont interdits.

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Pour rappel, celui-ci continue actuellement ses études, et Nagelsmann n’a pas eu l’occasion d’échanger avec la pépite au moment de sa prise de parole devant les journalistes. Le technicien de 38 ans a d’ailleurs expliqué ce moment insolite lors de sa conférence de presse, réagissant avec le sourire. « Ce que dit l’enseignant est plus important que ce que dit l’entraîneur de l’équipe nationale ». Le Bavarois de 18 ans se souviendra certainement de cet appel manqué pour rejoindre la Mannschaft.

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