Florentino Pérez a envoyé une lettre à Porto pour s'expliquer

La publication des conversations privées de Florentino Pérez fait grand bruit en Espagne, mais aussi au Portugal. La raison ? Le président du Real Madrid a carrément déclaré que certaines opérations réalisées par le FC Porto et Jorge Mendes étaient plutôt louches. Des dires qui ont forcé Pérez à envoyer une lettre aux Dragões, qui l’ont publié sur leur site officiel.

« Suite à des enregistrements audio publiés par la presse espagnole et largement diffusés par les médias portugais, le président du Real Madrid Florentino Pérez a envoyé au président du FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, une lettre réaffirmant la transparence totale de tous les accords de transfert de joueurs conclus ces dernières années entre le FC Porto et Real Madrid.

Cher Président :

Je vous écris pour vous informer de la publication d'un enregistrement qui a été réalisé par un journaliste de manière illicite et illégale et qui a été publié par un média de manière décontextualisée et absolument manipulée. Comme nous le savons, tous les processus de négociation auxquels nos clubs ont participé, avec l'intervention de M. Jorge Mendes dans certains d'entre eux, ont été menés avec la plus grande honnêteté et transparence. Il en a toujours été ainsi grâce à son sérieux et son professionnalisme en tant que Président d'un club aussi prestigieux et convivial, et à M. Jorge Mendes dans les négociations auxquelles il a participé. Je suis convaincu que tant notre amitié personnelle que la magnifique relation institutionnelle entre nos clubs sont au-dessus de ces manipulations que j'ai déjà confiées à mes avocats.

Affectueusement,

Florentino Pérez »