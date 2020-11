LOSC : Christophe Galtier calme et le jeu et met fin à l'enflammade

Un début de saison presque parfait. Invaincu toutes compétitions confondues en 2020-2021, le LOSC est sur son petit nuage, encore plus depuis jeudi soir. Dans le cadre de la 3e journée de la Ligue Europa, les Dogues ont en effet frappé très fort en s'imposant 3-0 à San Siro contre l'AC Milan grâce à un triplé de Yusuf Yazici. Deuxième en Ligue 1 et premier de la poule H en C3, le club du nord de la France est dans une très bonne passe. Mais gare à l'enflammade. Déjà interrogé après l'exploit de ses hommes à Milan jeudi, Christophe Galtier était déjà tourné vers le prochain match, contre le Stade Brestois 29 ce dimanche (10e journée de Ligue 1).

Et en conférence de presse ce jeudi, le coach français a tenu quasiment le même discours : « la confiance est importante au haut niveau, mais attention à l’excès de confiance, c’est difficile de se mettre en alerte quand on joue tous les trois jours. L’important, c’est le match d’après. Milan, c’est le passé, même si j’espère la qualification au bout. Maintenant, c’est Brest. Si nous restons sur les compliments de la victoire à Milan, nous allons être en grand danger. Notre devoir, mais aussi du staff et des joueurs cadres, c’est de vite basculer sur Brest. Oublier Milan. »

«C'est encore trop tôt pour parler du statut de cette équipe»

D'autant plus qu'en championnat, le LOSC reste sur deux nuls contre l'Olympique Lyonnais et l'OGC Nice (1-1 à chaque fois). Ce déplacement dans le Finistère pour y affronter le club breton est donc très important. Surtout après une belle performance contre l'AC Milan qu'il va donc falloir confirmer. Car derrière, la question du statut du club est vite arrivée sur la table. Mais encore une fois, l'entraîneur des Dogues a eu une analyse lucide.

«Je ne sais pas si le statut du LOSC évolue. Mais sur les deux derniers matchs, nous n'avons pris que deux points et il faut aller récupérer les points que nous n'avons pas pris. Ça va être difficile face à Brest, une équipe joueuse, bien organisée. (…) La performance face à l'AC Milan apporte une grande visibilité mais c'est encore trop tôt pour parler du statut de cette équipe», a déclaré l'ancien technicien de l'ASSE. La saison est encore longue et Galtier le sait plus que quiconque.