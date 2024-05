Polémique homophobie : Pascal Dupraz réclame de lourdes sanctions contre Mohamed Camara

Comme l’année dernière, le week-end de lutte contre l’homophobie, en Ligue 1, a été émaillé de polémiques. Outre le Nantais Mostafa Mohamed, qui a refusé de participer à la rencontre de son club contre l’ASM, le Monégasque Mohamed Camara s’est également mis en scène en masquant le logo à l’aide de scotch. Quant au Lillois Nabil Bentaleb, il est lui soupçonné d’avoir voulu esquiver la photo. Ce samedi, Pascal Dupraz est monté au créneau contre les frondeurs, et en particulier contre Mohamed Camara. Dans l’émission Les Grandes Gueules du Sport sur RMC, l’ancien entraîneur de Toulouse a appelé la LFP à sanctionner durement.

La suite après cette publicité

«Si on sanctionne les clubs pour un geste isolé, on déresponsabilise encore le joueur, a jugé le technicien de 61 ans. C’est le joueur qu’il faut sanctionner absolument durement, de manière exemplaire, peut-être 10 matches de suspension en Championnat… Et de toute évidence, ça sanctionnera aussi le club. Mais c’est la responsabilité du joueur, et c’est inadmissible. Par contre, je ne suis pas certain que l’entraîneur ait vu son joueur sortir avec son logo et son maillot. Je ne suis pas certain non plus que ses dirigeants l’aient vu car il arrive de l’échauffement, enfile son maillot et va sur le terrain. Si le club veut prendre des sanctions internes ensuite, ça le regarde.»