Serie A : l’AC Milan concède un nul miraculeux contre le Genoa

Match à rebondissements pour l’AC Milan en clôture de cette 19e journée de Serie A. Les Rossoneri avaient nécessairement besoin d’une victoire lors de la réception du Genoa pour ne pas laisser l’Inter s’échapper en tête du championnat. Malheureusement pour eux, la soirée a mal démarré avec l’ouverture du score signée Colombo (28e). Longtemps, les Milanais ont couru après le score et ont bien cru tenir l’égalisation grâce à Pulisic, avant que la VAR ne vienne annuler le but de l’Américain.

La lumière est finalement venue de Leão dans le temps additionnel (90e+2), inaugurant des dernières minutes de pures folies. Dans la foulée, l’AC Milan a pensé obtenir un penalty (90e+3), finalement refusé par la VAR, avant de se procurer une énorme situation par Füllkrug (90e+5). Quelques secondes plus tard dans l’autre surface de réparation, Mikael Egill Ellertsson s’écroulait après un contact avec Bartesaghi et obtenait un penalty, validé cette fois par la VAR. Après de longues minutes de contestation des deux côtés, Nicolae Stanciu envoyait sa tentative en tribune pour laisser échapper une belle victoire à San Siro. Il Diavolo se contentera de ce nul 1-1 un peu miraculeux mais possède désormais trois points de retard sur son voisin nerazzurro.