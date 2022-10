JT Foot Mercato : la crise frappe Liverpool de plein fouet

La suite après cette publicité

La polémique Iker Casillas

Iker Casillas a créé un énorme scandale en Espagne. Via son compte Twitter, il a annoncé son coming-out. « J’espère que vous allez me respecter : Je suis gay ». Une annonce qui a fait l'effet d'une bombe sur les réseaux sociaux quand on connaît l'omerta autour de ce sujet. Quelques temps après, une autre légende du football espagnol, Carles Puyol, est sorti du silence avec le message suivant : « Il est temps de raconter notre histoire, Iker ». Ces déclarations étaient en réalité des blagues de mauvais goût. L’ancien gardien du Real Madrid a retiré son tweet et a assuré avoir été piraté, tout en présentant ses excuses à la communauté LGBT. Cette sortie a provoqué de vives réactions, notamment de la part de l'Australien Josh Cavallo qui avait révélé son homosexualité en octobre 2021. « C'est décevant de voir Iker Casillas et Carles Puyol rire et se moquer d'un coming-out dans le football. C'est un long cheminement pour tous les LGBTQ+. De la part de mes modèles et de légendes du football, plaisanter d'un coming out et de ma communauté va au-delà du manque de respect. » Une affaire qui a fait énormément de bruit. L'Espagnol se retrouve aujourd'hui dans le viseur du conseil supérieur des sports espagnol.

Rien ne va plus à Liverpool

Liverpool s’enfonce encore un peu plus dans la crise. À l'issue de la dixième journée de Premier League, les Reds pointent à la dixième place du classement. Face à Arsenal hier, les hommes de Jürgen Klopp ont concédé leur deuxième défaite de la saison. Un revers qui plonge les Reds dans le doute. Selon l'entraîneur allemand, les difficultés actuelles ne sont pas dues aux changements de système consécutif aux remaniement de l'effectif cet été. Comme les mauvaises nouvelles n'arrivent jamais seules, Liverpool doit aussi composer avec une cascade de blessés : Luis Diaz, Trent Alexander-Arnold n’ont pas pu terminer la rencontre de dimanche contre les Gunners. Une liste complétée par Arthur Melo blessé à l'entraînement.

Laurent Blanc est de retour

Six ans après son éviction du Paris Saint-Germain et après une pige d’un peu plus d’un an au Qatar entre décembre 2020 et février 2022, le Cévenol retrouve un banc en Europe. A 56 ans, il va connaître sa troisième expérience sur un banc de Ligue 1 après Bordeaux et le PSG. La mission sera de taille pour Laurent Blanc qui a signé un contrat jusqu’en juin 2024. Le Progrès assure que l'ancien sélectionneur des Bleus aurait manifesté des exigences vis-à-vis du prochain mercato hivernal, en plus d'exigences salariales élevées, comme on vous l'a révélé. En clair, Blanc aimerait renforcer son effectif. Les postes concernés n’ont pas filtré mais nul doute qu'il a eu certaines garanties auprès de son président Jean-Michel Aulas.