Kylian Mbappé fait sauter la banque !

La France bat la Suisse (cote à 1,60)

Disons-le clairement, les Bleus sont les grands favoris de cette rencontre. Déjà parce qu'ils sont champions du monde en titre. Ensuite parce que l'effectif français est supérieur à celui de la Suisse. Enfin parce que la Nati s'est qualifiée in extremis pour les huitièmes de finale, après avoir concédé le nul face au Pays de Galle et perdu contre l'Italie lors de ses deux premières rencontres. Un succès face à une faible Turquie lui a permis de valider son billet. Les deux sélections s'étaient affrontées lors de l'Euro 2016 lors du troisième match de poule, avec un triste 0-0. Le contexte sera cette fois différent, le score aussi.

Doublé de Kylian Mbappé (cote à 10)

C'est un Euro frustrant pour l'attaquant du PSG jusqu'à présent. Il est probablement le plus actif du trio offensif qu'il compose avec Benzema et Griezmann, se procure des occasions, crée du mouvement avec ses appels en profondeur, mais il n'a toujours pas marqué, contrairement à ses deux acolytes. C'est donc l'heure du réveil pour lui face à la Suisse, en huitième de finale. Un stade de la compétition qu'il aime bien avec les Bleus. Rappelez-vous son huitième de finale en 2018 contre l'Argentine, qui reste encore aujourd'hui son match référence avec l'équipe de France, avec un doublé inscrit. On mise sur le même scénario contre la Suisse.

La France l'emporte 2-0 (cote à 5,60)

L'optimisme est de rigueur avant ce huitième de finale et nous imaginons un match accompli de nos Bleus et de Kylian Mbappé. Mais la première phase de cet Euro 2020 a montré que l'équipe de France avait du mal à concrétiser ses occasions. C'est pourquoi nous ne nous aventurons pas sur des scores trop élevés pour cette rencontre. Nous ne voyons pas non plus la Suisse marquer, puisque le sélectionneur national Didier Deschamps a bien noté les erreurs défensives contre le Portugal et saura insister sur ce point auprès de ses hommes avant le huitième de finale.

