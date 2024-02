Deux stars de Chelsea harcelées suppriment leurs comptes X

En milieu de semaine, Chelsea a connu une lourde défaite sur la pelouse de Liverpool en Premier League (4-1). Une nouvelle déroute pour les Blues, qui s’enfoncent dans le ventre mou du classement de Premier League (10e). Et deux joueurs particulièrement ont été la cible de critiques sur les réseaux sociaux : Moisés Caicedo (22 ans) et Enzo Fernandez (23 ans).

En effet, les deux joueurs, qui ont coûté chacun plus de 100 millions d’euros à Chelsea, ont reçu une vague d’insultes sur X (ex-twitter) et ont décidé de supprimer leurs comptes respectifs, comme l’indique le tabloïd The Sun. Mais ils ont pu compter sur le soutien d’autres supporters qui sont montés au créneau pour défendre leurs protégés.