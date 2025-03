Xavi a pris une décision radicale pour son futur club !

Une première expérience a pris fin pour Xavi. Le jeune coach de 45 ans qui s’était fait la main au Qatar en entraînant le club d’Al Sadd, où il a dominé le championnat qatari avec notamment un titre national en 2021, avait ensuite fait le grand pas en rejoignant le FC Barcelone. Une expérience en demi-teinte pour le technicien catalan. Remettant de l’ordre dans l’équipe à son arrivée, il a notamment remporté la Liga en 2023 en apportant de la solidité défensive aux Blaugranas. Cependant, à l’échelle européenne, il aura déçu avec deux éliminations en phase de poules de Ligue des Champions et un quart de finale la saison dernière face au Paris Saint-Germain. Des résultats insuffisants qui ont mis le doute à Joan Laporta qui l’avait reconduit avant de finalement l’écarter quelques semaines plus tard.

« En tant que président, nous devons faire passer les intérêts de Barcelone avant toute autre situation. Le Barça est au-dessus de tout. Xavi a écrit l’histoire de ce club en lettres d’or. Il était temps de donner un nouvel élan. Il fallait faire ce changement. Je tiens à remercier Xavi pour son travail. Il a pris les rênes à un moment très compliqué et a misé sur de jeunes joueurs. La saison dernière n’a pas été à la hauteur de nos espérances et nous devions donner cette impulsion », confiait d’ailleurs le président blaugrana peu après le départ de Xavi. Libre, le technicien de 45 ans n’a depuis pas retrouvé de banc. Ne voulant pas se précipiter, le natif de Terrassa n’a pas encore trouvé chaussure à son pied et attend surtout la fin de la saison.

Xavi Hernandez sait quel projet il veut

D’ailleurs les possibilités de rebondir en cours de saison ne manquaient pas. Manchester United avait d’ailleurs pris contact avec Xavi Hernandez peu avant de licencier son coach Erik ten Hag et des rumeurs l’ont notamment lié à l’Inter Miami de ses anciens coéquipiers Lionel Messi, Luis Suarez, Sergio Busquets et Jordi Alba. Le média Sport fait d’ailleurs part d’offres reçues par Xavi tout en expliquant qu’il n’avait pas été contacté par la Juventus malgré quelques rumeurs le liant au club turinois. La position de Xavi en ce sens est claire, il se laisse une année sabbatique afin de repartir avec les batteries rechargées pour un nouveau projet cet été.

Voulant retrouver un club dans l’idéal, Xavi ne le fera pas à n’importe quelles conditions, car il vise un club européen ambitieux et ne ferme pas aussi la porte à une expérience à la tête d’une grosse sélection. En outre, il souhaite miser sur des hommes en qui il a confiance pour son futur d’entraîneur. Il aimerait repartir avec ses anciens adjoints à Barcelone, son frère Óscar Hernández, qui est libre, et Sergio Alegre qui officie comme adjoint de Felix Sanchez Bas à Al-Sadd. Il aimerait aussi repartir avec son ancien trio d’analystes composé de David Prats (Al-Shamal), Toni Lobo (Al-Shamal) et Sergio García (Libre). Avec des proches dans son encadrement, Xavi veut être dans le meilleur confort possible pour sa prochaine étape en Europe. Malgré une première expérience au Qatar, il ne souhaite pas y retourner ni même viser un défi exotique comme la Major League Soccer et ne jure que par un gros projet. Reste désormais à savoir si celui-ci va arriver ou non …