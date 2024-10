Manchester United a pris contact avec Xavi Hernandez

Les matchs et les résultats de Manchester United se suivent et se ressemblent mois après mois. Malgré son maintien miraculeux lors de la fin de saison passée, notamment grâce à sa victoire en FA Cup face à Manchester City, Erik ten Hag connaît et toujours des difficultés cette saison. Il y a déjà eu deux lourdes défaites contre Liverpool et Tottenham (3-0) en championnat ou encore ce nul arraché à Porto en Ligue Europa. Le week-end dernier, la victoire poussive face à Brentford n’a pas rassuré non plus.

Les Red Devils sont déjà loin en Premier League, 12es à 6 points du podium et ne joueront toujours pas le titre, sauf retournement fou, malgré les 215 M€ dépensés sur le match des transferts cet été. L’avenir du coach néerlandais est à nouveau remis en questions, comme lors de chacune conférence de presse quasiment. «Le bruit vient seulement des médias, de certains d’entre vous, pas de tous, créant des histoires et des contes de fées, racontant des mensonges parce que je sais que nous sommes sur la même longueur d’onde au sein de ce club» a notamment lâché l’interessé, très agacé, il y a 4 jours.

Xavi contacté deux fois par des membres de Manchester United

Il n’en reste pas moins qu’Erik ten Hag ne restera pas à son poste à ce rythme, même s’il semble disposé d’un immense crédit en dépit des contre-performances de son équipe. Le nom de Gareth Southgate est apparu en fin de saison dernière, puis celui de Thomas Tuchel, qui prendra finalement les rênes de la sélection anglaise à partir du 1er janvier prochain. Un autre entraîneur est cité depuis quelques jours et il est plutôt inattendu. D’après les dernières informations du Daily Mail, c’est celui de Xavi Hernandez. Ce dernier a été contacté deux fois par des intermédiaires du club anglais ces dernières semaines.

Une délégation de quatre hommes dirigée par le directeur général Omar Berrada s’est même envolée pour Barcelone jeudi dernier. Un certain nombre de réunions a eu lieu dans la capitale catalane, et pas uniquement pour encourager l’équipe d’Ineos Britannia, battue en finale de la Coupe de l’America contre la Nouvelle-Zélande. Le média précise tout de même que l’avenir à très court terme de Ten Hag n’est pas encore menacé mais de nouvelles déconvenues contre Fenerbahçe et West Ham pourraient changer la donne. De son côté, Xavi, sans club depuis son départ du Barça en juin, ne se voit pas poursuivre en Espagne et est anglophone.