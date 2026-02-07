PSG : Luis Enrique envoie un message inattendu à Roberto De Zerbi avant le Classique

«Un match différent». Voilà comment Luis Enrique a résumé le Classique entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille, dimanche soir (21 heures), en clôture de la 21e journée de Ligue 1. Battus au Vélodrome en début de saison, puis victorieux aux tirs au but lors du Trophée des Champions, les Parisiens doivent montrer un meilleur visage contre leur éternel rival, également dans l’obligation de faire un résultat pour conserver leur place sur le podium.

«Ils ont une très bonne équipe, avec de bons joueurs et un très bon entraîneur. C’est une équipe semblable à la nôtre dans la mentalité d’attaque. Nous avons la capacité de nous améliorer. C’est un match particulier. On sait l’importance de ce match pour nos fans», a d’abord expliqué Luis Enrique en conférence de presse. Car après deux rencontres sans victoire dans le jeu (succès aux tirs au but lors du Trophée des Champions), le public du Parc des Princes en attend davantage.

Luis Enrique soutient Roberto De Zerbi

«C’étaient deux matches différents. À Marseille, ils ont joué plus long. Ce sera un match ouvert, très difficile. Ils sont dans une position compliquée au classement. On cherchera à gagner le match pour rester premiers. Ce sera un match difficile, a encore répété l’Asturien, qui pourrait voir le RC Lens lui ravir la place de leader en cas de faux pas. «Son équipe aime avoir le ballon. J’aime les entraîneurs avec cette mentalité. Je ne peux contrôler que mon équipe. C’est un match très motivant pour nous, un match d’une importance vitale».

Si le club parisien est dans l’obligation de l’emporter pour conserver la tête du championnat, l’OM joue également gros après un mois de janvier très agité. Luis Enrique a d’ailleurs conclu sa prise de parole en apportant son soutien à son homologue italien. «Je cherche à dire le contraire de ce que disent les journalistes. C’est facile. Tu critiques De Zerbi ? Je le défends. Tu critiques un entraîneur ? Je le défends. C’est normal. On sait que nous, les entraîneurs de Ligue 1 et de Ligue 2, si on gagne, nous sommes incroyables, et si on perd, nous sommes catastrophiques».