CAN 2025 : au caractère, l’Algérie tient sa victoire sur le Burkina Faso et se qualifie pour les 8es

Suite de la CAN ce dimanche avec une très belle affiche entre l’Algérie et le Burkina Faso. Les deux équipes, victorieuses lors de leur premier match, jouaient la première place du classement. Il ne fallait donc pas se rater et pour les Fennecs, ce match était aussi l’occasion d’avoir un premier test face à une équipe plus compétitive que le Soudan dans cette CAN. Et premier choix fort de Vladimir Petkovic, la titularisation de Rayan Ait-Nouri en tant qu’ailier gauche, envoyant Bounedjah sur le banc et l’ancien nantais Jaouen Hadjam en latéral gauche. Luca Zidane était encore titulaire sous les yeux de son père en tribunes.

Dès le début de match, l’Algérie tentait de mettre le pied sur le ballon face à une équipe du Burkina Faso qui n’hésitait pas à chercher haut. Et cela fonctionnait globalement car les Fennecs étaient complètement gênés, incapables d’enchainer les circuits de passes. Mais malgré tout, le Burkina quand il attaquait se montrait trop juste techniquement tout le contraire de l’Algérie qui pouvait miser sur la qualité technique de ses joueurs pour se procurer une situation. Trouvé dans la surface, Ait-Nouri touchait le ballon avant le défenseur et obtenait donc un penalty logique (16e).

L’Algérie est qualifiée

Le capitaine Riyad Mahrez ne tremblait pas pour le transformer et ainsi devenir le meilleur buteur de cette CAN pour l’instant. Un but qui confortait les Fennecs dans leur idée de jeu. Le Burkina Faso, un peu malheureux malgré tout, payait son manque de réalisme dans l’exécution du dernier geste. Assez étonnamment, on se retrouvait alors dans un scénario où l’Algérie préférait laisser le ballon à l’adversaire pour procéder en contre. Avec des profils comme Maza et Amoura, cela été plutôt efficace et l’attaquant de Wolfsbourg ne passait pas loin du break, juste avant la pause (45e) alors que le Burkina Faso venait tout juste de toucher le poteau de Zidane.

Au retour des vestiaires, le Burkina Faso continuait de monopoliser le cuir et semblait se rapprocher un peu plus des cages de Luca Zidane. Vladimir Petkovic décidait de réagir faisant sortir Mahrez et Chergui pour passer à une défense à cinq défenseurs. Pendant une seconde bonne partie de la rencontre, le Burkina Faso a tenté de bouger une équipe algérienne positionnée en bloc bas. Mais les nombreux centres ne perturbaient pas une défense algérienne qui a tenu jusqu’au bout, dans la douleur par moment. Et le plan aurait pu être parfait si les attaquants algériens avaient été plus réalistes lors des contre-attaques et des boulevards laissés par la défense burkinabé. L’essentiel est fait. L’Algérie est qualifiée pour les 8es de finale. Le Burkina Faso n’a pas le choix, il devra gagner au prochain match pour se qualifier.