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Manchester City : Pep Guardiola défend la Premier League

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Pep Guardiola @Maxppp

Cette semaine, les six clubs de Premier League engagés en Ligue des Champions ont vécu des huitièmes de finale très compliqués. Avec quatre défaites et deux matches nuls, la Premier League a signé l’un de ses pires fiascos européens. De quoi lui valoir d’être critiquée. Mais ce vendredi, à la veille du déplacement à West Ham, Pep Guardiola a tenu à défendre le championnat anglais.

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« Avant, on était le meilleur championnat du monde, n’est-ce pas ? Après ce qui s’est passé cette semaine, ce n’est plus le cas. Je suis convaincu que notre championnat est incroyable. C’est un championnat fantastique, mais dans cette compétition où tout se joue en un ou deux matchs, tout peut arriver. Ça veut dire que les autres ligues sont bonnes elles aussi. Maintenant, tout le monde parle de Bodo/Glimt en Norvège, n’est-ce pas ?Une équipe de haut niveau. Victoire contre le Sporting, victoire contre l’Inter Milan, victoire contre nous, l’Atlético Madrid. Tout le monde est coriace. Tout le monde est mieux préparé et a un immense respect pour l’autre », a-t-il confié en conférence de presse.

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