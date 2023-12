Manchester City - Sheffield United : les compositions sont là

La vingtième journée de Premier League se poursuit ce samedi avec un duel entre Manchester City et la lanterne rouge Sheffield United. A domicile, les Sky Blues s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Ederson Moraes qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Kyle Walker, Manuel Akanji, Nathan Aké et Josko Gvardiol. Rodri et Mateo Kovacic se retrouvent dans l’entrejeu. Bernardo Silva, Phil Foden et Jack Grealish accompagnent Julian Alvarez en attaque.

De leur côté, les Blades s’articulent dans un 3-4-2-1 avec Wes Foderingham dans les cages derrière George Baldock, Jack Robinson et Auston Trusty. Le double pivot est assuré par Vinicius Souza et Oliver Norwood avec Jayden Bogle et Luke Thomas sur les cotés. Devant, Andre Brooks et Anis Ben Slimane sont associés derrière William Osula.

Les compositions

Manchester City : Ederson - Walker, Akanji, Aké, Gvardiol - Rodri, Kovacic - Bernardo, Foden, Grealish - Alvarez

Sheffield United : Foderingham - Baldock, Robinson, Trusty - Bogle, Vinicius, Norwood, Thomas - Brooks, Ben Slimane - Osula