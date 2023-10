Thibaut Courtois pas surpris par Eden Hazard

La suite après cette publicité

Ancien coéquipier d’Eden Hazard en sélection belge (entre 2011 et 2022) et au Real Madrid (entre 2019 et 2023), Thibaut Courtois n’a pas manqué de rendre hommage à son compatriote tout fraîchement retraité des terrains. Et pour le gardien des Diables Rouges, voir Hazard raccrocher les crampons à 32 ans n’est pas étonnant.

«Non ce n’était pas une surprise, on est allé manger ensemble en septembre et je sentais déjà que c’était fini dans sa tête, alors qu’il a reçu plusieurs offres. Je ne savais juste pas quand il allait l’annoncer. Naturellement, c’est un peu dommage parce qu’Eden Hazard est un joueur spécial, c’est dommage qu’il ne soit plus footballeur. Mais c’est son choix. Il a fait une longue carrière, parce qu’il a commencé très tôt comme professionnel à Lille. Donc au final, il a fait une jolie carrière. Nous, on doit être heureux de ce qu’il a fait pour notre pays et pour le monde du foot. (…) Les petites blessures c’est toujours dommage, pour tous les joueurs. J’aurais aimé le voir jouer comme à Chelsea au Real Madrid mais parfois ça ne se passe pas comme prévu. Ça fait partie du foot», a-t-il déclaré à la RTBF.