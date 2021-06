Le Bayern Munich serein concernant Kingsley Coman

Alors qu’il s’interroge sur son avenir au sein du Bayern Munich, Kingsley Coman pourrait aller voir ailleurs cet été. L’ailier français, en compagnie de son nouvel agent Pini Zahivi, a demandé un nouveau contrat XXL au club bavarois qui ne semble pas enclin à lui proposer un salaire aussi important. C’est pourquoi un transfert au mercato est envisagé par le clan du joueur et le club. Plusieurs prétendants se sont même déjà manifestés à l'image de Manchester United.

Mais du côté allemand, on se dit très serein concernant le contrat de l’ancien joueur du Paris Saint-Germain. Au micro de MagentaTV, Uli Hoeness, président d’honneur de l’institution bavaroise, a expliqué ne pas être effrayé par un possible départ de son attaquant : « Je pense que les limites supérieures économiques ne seront pas dépassées ici non plus. L’offre que Coman a évidemment est bonne. S'il ne l'accepte pas à la fin, alors vous devez être cohérent en tant que club. Kingsley a encore deux années de contrat, d'ici là, il se passera beaucoup de choses. »