Manchester City - Watford : les compositions officielles

Manchester City accueille Watford, coup d'envoi à 16h00, pour le compte de la 33e journée de Premier League (un match à suivre en direct sur notre site). Un match crucial pour la course au titre en Angleterre car les hommes de Pep Guardiola ne possèdent qu'un point d'avance sur Liverpool, à six rencontres du terme de l'exercice.

Pas le droit à l'erreur donc pour City qui retrouve Ruben Dias samedi. Absent depuis le 1er mars, le défenseur portugais est entré en jeu cette semaine face à Brighton (3-0) et démarre cet après-midi. À noter aussi les titularisations de Zinchenko à gauche de la défense mais aussi celle de Fernandinho dans le coeur du jeu. Stones et Walker sont absents. Du côté de Watford, 19e et qui lutte pour sa survie en Premier League, on retrouve le Français Moussa Sissoko, capitaine des Hornets, mais aussi trois anciens joueurs de Ligue 1 : Hassane Kamara, Ismaïla Sarr et Imran Louza.

Les compositions officielles :

Manchester City : Ederson – Cancelo, Dias, Laporte, Zinchenko – De Bruyne, Rodri, Fernandinho – Sterling, Gabriel Jesus, Grealish

Watford : Foster - Ngakia, Kabasele, Samir, Kamara - Sissoko, Louza, Cleverley - Dennis, King, Sarr