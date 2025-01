PSG : Luis Enrique envoie un message à Pep Guardiola

En difficulté au Stade Bollaert, le Paris Saint-Germain a renversé le score contre le RC Lens grâce à une réalisation tardive de Bradley Barcola (2-1), lui qui avait délivré une passe décisive sur l’égalisation de Fabian Ruiz. Une victoire importante, juste avant la réception de Manchester City en Ligue des Champions. Un match décisif pour une qualification en phase finale de la compétition européenne. Avant ce choc, Luis Enrique s’est montré très satisfait.

«C’était difficile, compliqué, face à un bel adversaire. Ils ont du caractère et c’était compliqué. On s’est pris un but, mais on a été suffisamment efficace. L’importance du prochain match n’a pas affecté l’équipe, mais c’est mieux d’arriver avec une victoire. On a joué contre une équipe qui défendait bien, mais nous avons profité des petits espaces. On a retourné la situation contre un bel adversaire. Pep Guardiola ? Son idée du football est merveilleuse, la mienne aussi. Le Parc des Princes nous attend», a-t-il lâché sur BeIN Sports.