Saint-Etienne : Aimen Moueffek vers un départ ?

C’est sans doute l’un des meilleurs espoirs de centre de formation de l’ASSE. Aimen Moueffek gagne petit à petit la confiance de Claude Puel. Capable de jouer sur le couloir droit ou au milieu de terrain, le jeune joueur de 19 ans plaît au technicien français mais pas que.

Selon les informations de France Football, Aimen Moueffek intéresse déjà quelques clubs européens. En fin de contrat dans un peu plus d’un an, le joueur d’origine marocaine plaît notamment au Borussia M’Gladbach, à Salzbourg et à Anderlecht. Saint-Etienne va donc devoir batailler pour essayer de garder l’un de ses plus gros espoirs cet été.