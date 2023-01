Mercato : l’ASSE veut faire un gros dégraissage !

C’est un sacré mois de janvier qui a animé l’AS Saint-Etienne. Niveau arrivées, Gaëtan Charbonnier, Dennis Appiah, Gautier Larsonneur, Kader Bamba, Niels Nkounkou et Lamine Fomba ont rejoint le Forez. Il est pour l’instant prématuré pour tirer des conclusions hâtives sur l’apport de ces recrues, hormis peut-être celle de Charbonnier, déjà auteur de 3 buts en 5 matches. L’ancien Auxerrois a d’ailleurs permis à l’ASSE de redresser un peu la barre ces dernières semaines, mais n’a pu empêcher l’incompréhensible rechute des Verts face à Sochaux (Saint-Étienne menait 2-1 à 3 minutes de la fin avant de se faire renverser par Sochaux).

19e de Ligue 2, la bande à Laurent Battles n’est pour l’instant qu’à trois points de Dijon, premier non relégable. Avant de penser au maintien, Loïc Perrin, le directeur sportif des Verts, s’active en coulisse pour dégraisser un effectif pour l’instant pléthorique pour un club de Ligue 2. Perrin espère boucler le départ de 5-6 joueurs. Et en ce lundi matin, les Verts ont déjà bouclé le départ d’un premier joueur en la personne de Sergio Palencia, l’ancien joueur du Barça arrivé en 2019 comme l’a indiqué l’ASSE dans un communiqué. Un départ qui fait suite à celui de Gabriel Silva qui a résilié ce week-end.

Dégraisser pour recruter 2 joueurs

L’ancien Bordelais n’est que le premier d’une longue série. Louis Mouton, Etienne Green, Thomas Monconduit sont également cités parmi les possibles partants. Mais ça bouge surtout pour Charles Abi. Ancien grand espoir offensif des Verts, le joueur prêté à Guingamp l’an passé n’a pas joué la moindre minute cette saison et dispose de quelques touches en France et en Belgique, selon nos informations. Autre joueur dont les Verts veulent se séparer : Mickaël Nadé. Le défenseur de 23 ans, qui n’a plus joué depuis le 30 décembre, a refusé plusieurs propositions cet hiver et n’a pas envie de partir pour partir.

Si Loïc Perrin parvient à boucler quelques départs, le boss du mercato de l’ASSE pourra recruter deux joueurs. Car Laurent Battles a demandé deux profils bien particuliers à ses dirigeants. D’un côté, un ailier vif et capable de faire la différence (du profil de Konrad de la Fuente qui a été proposé il y a plusieurs semaines) et de l’autre un défenseur central prometteur, capable de stabiliser une défense qui va déjà beaucoup mieux ces dernières semaines malgré l’accident sochalien. Bref, à moins de 36 heures de la fin du mercato, l’AS Saint-Étienne va sans doute bouger. Reste à savoir dans quelles proportions…