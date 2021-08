UEFA Champions League : Erling Haaland désigné meilleur attaquant de la saison 2020-2021

À l'occasion du tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des champions (retrouvez ici notre live commenté), ce jeudi, à Istanbul (Turquie), l'UEFA a décerné le titre de meilleur attaquant de l'édition 2020-2021. Et il y avait du lourd parmi les trois derniers prétendants ! Tout d'abord, Erling Haaland qui avait marqué 10 buts dans la compétition, alors que le Borussia Dortmund avait été éliminé en quarts de finale. Kylian Mbappé en avait, lui, marqué huit avec le PSG, éliminé en demi-finale. Tandis que le tenant du titre, Robert Lewandowski en avait inscrit cinq avec le Bayern, sorti en quarts de finale par le PSG. Et c'est Erling Haaland qui succède au prolifique buteur bavarois. Impressionnant tout au long de la saison dernière, le géant de Dortmund a tenu à remercier les votants.

«Bonjour tout le monde, je suis désolé de ne pas être présent à cause des restrictions sanitaires, mais merci pour ce prix. Ça me motive pour faire encore plus, je remercie évidemment tous ceux qui ont voté pour moi et je remercie aussi mes coéquipiers qui m'ont permis de décrocher ce prix. Maintenant, il faut continuer et reproduire la même chose pour cette nouvelle Ligue des Champions. J'ai hâte. »