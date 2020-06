Manchester City : Sergio Agüero opéré avec succès

Blessé au genou gauche lors de la rencontre de Manchester City face à Burnley (5-0), lundi, Sergio Agüero (32 ans) a été opéré avec succès ce mercredi à Barcelone. L'attaquant argentin a annoncé la nouvelle en publiant une photo de lui, allongé sur son lit d'hôpital, sur son compte Twitter, accompagnée du message suivant : «tout s'est bien passé et je vais bientôt commencer par la récupération. Merci beaucoup au Dr. Cugat (qui l'a opéré, ndlr) et son équipe, ainsi qu'à vous tous pour votre soutien».

El Kun est donc passé par la case opération légèrement plus tôt que prévu. Son entraîneur chez les Skyblues, Pep Guardiola, avait en effet déclaré ce mercredi en conférence de presse que le meilleur buteur de l'histoire de City se ferait opérer jeudi en Catalogne. La durée d'indisponibilité d'Agüero n'est pas encore connue.

Todo salió bien y pronto comenzaré con la recuperación. Muchas gracias al Dr. Cugat y a su equipo y a todos por tanto apoyo//Everything went well, and I'll soon begin recovery. A big thanks to Dr Cugat and his team – and to all of you for your support 🤟🏽 pic.twitter.com/Frm07cN3WF