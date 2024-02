C3 : le Sporting CP solide contre les Young Boys, Galatasaray renversé par le Sparta Prague !

Alors que Lens, Rennes et Toulouse ont pris la porte, l’Olympique de Marseille défiait le Shakhtar Donetsk pour les derniers espoirs français et s’est bien imposé 3-1 après le match nul 2-2 de l’aller. Dans le même temps sur les autres pelouses, le choc entre l’AS Roma et le Feyenoord a tenu toutes ses promesses. Affiche de la finale de la Ligue Europa Conference 2022 et d’un quart de finale de la Ligue Europa en 2023, c’était à chaque fois la Roma qui s’était imposée. Après un match nul 1-1 à l’aller, les Néerlandais marquaient en premier via Santiago Giménez (5e) mais la réponse transalpine arrivait très vite via Lorenzo Pellegrini (15e). Un premier acte rythmé et équilibré, suivi d’un second plus tendu entre les deux formations. Finalement, on devra jouer des prolongations pour connaître le vainqueur.

Victorieux 3-2 sur sa pelouse, Galatasaray se rendait en Tchéquie pour affronter le Sparta Prague. Les Turcs ont vite était dans la difficulté avec le but précoce d’Ángelo Preciado (8e) mais Abdülkerim Bardakcı a égalisé pour les Turcs (16e). En seconde période, l’expulsion de Kaan Ayhan (70e) a totalement plombé les Stambouliotes avec des pions d’Indrit Tuci (74e), de Lukas Haraslin (80e) et Jakob Kuchta (90e +6). Avec cette victoire 4-1, le Sparta Prague renverse totalement la situation et se qualifie. Enfin, ça a été plus simple pour le Sporting CP qui avait déjà gagné son match aller face aux Young Boys de Berne (3-1). Les Lusitaniens ont vite pris les devants grâce à leur serial-buteur Viktor Gyökeres qui a vite trouvé la faille (13e). Si le Suédois a manqué un penalty en seconde période (57e), Silvere Ganvoula ne s’est pas manqué pour les Suisses (84e). Avec ce match nul 1-1, ce sont quand même les Portugais qui se qualifient.

Les matches de 21h