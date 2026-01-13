CdF : l’étonnante stat de l’élimination du PSG

Le PSG a vécu une soirée douloureuse ce lundi au Parc des Princes. Éliminé par le Paris FC (0-1) dès les 16es de finale de la Coupe de France, le club de la capitale n’avait plus connu une sortie aussi précoce dans la compétition depuis 12 ans. Il faut remonter au 22 janvier 2014 pour retrouver trace d’une élimination avant les huitièmes, face au Montpellier de… Rolland Courbis, décédé ce même lundi 12 janvier 2026. Un précédent lointain, désormais rejoint par ce revers inattendu, qui marque seulement la deuxième élimination du PSG à ce stade de la compétition sur les 20 dernières années.

La suite après cette publicité

Cette désillusion est d’autant plus marquante qu’elle s’accompagne de statistiques assez préoccupantes. Ultra-dominateur dans le jeu, le PSG a tenté sa chance à 25 reprises, contre seulement 4 tirs pour le Paris FC, mais a buté sur un Obed Nkambadio décisif, auteur de 7 arrêts. Les Parisiens n’avaient plus perdu un match de Coupe de France sans marquer depuis la finale 2011 contre Lille, ni été menés au score au Parc dans la compétition depuis 2016. De plus, pour la première fois depuis son arrivée, Luis Enrique voit filer un trophée national, après avoir remporté jusque-là 2 Coupes de France, 2 Ligues 1 et 3 Trophées des champions.