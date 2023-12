MU : Roy Keane fracasse Virgil Van Dijk

Décevant. Le choc tant attendu entre Liverpool et Manchester United n’aura pas vraiment tenu toutes ses promesses (0-0). À l’arrivée, un match nul, qui fait les affaires des Red Devils - qui avaient perdu 7-0 l’an passé à Anfield -, pas celles des Reds. Solides défensivement, les hommes d’Erik ten Hag se sont montrés appliqués et rigoureux, à l’instar d’un bon Varane, voire intéressants, parfois, en contre-attaque. Dépité par le résultat final, Virgil Van Dijk a envoyé un petit tacle aux Mancuniens : «Il n’y avait qu’une seule équipe qui essayait de gagner la rencontre. Nous voulons gagner tous les matchs, surtout contre une équipe comme la leur. Au final, ils se réjouissent d’un point». Roy Keane n’a pas apprécié.

L’ancienne gloire de Manchester United, sur Sky Sports, a littéralement démonté le défenseur néerlandais. «Il y a beaucoup d’arrogance de sa part. Il faut qu’il se souvienne que Liverpool n’a gagné qu’un seul titre en 30 ans. United est dans une situation difficile, tout comme Liverpool l’a été. C’est de l’arrogance et cela s’est retourné contre eux aujourd’hui. Pendant de nombreuses années, Liverpool était dans une mauvaise situation et United dans une bonne situation, mais United n’a pas manqué de respect à des clubs comme celui-là. Un seul titre en 33 ans ? Je suis venu à Anfield plusieurs fois avec Manchester United, et Liverpool était dans une situation difficile et se contentait d’un match nul aussi». Le message est passé.