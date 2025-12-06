Menu Rechercher
Serie A : l’Inter Milan écrase Côme et prend la tête

Par Allan Brevi
1 min.
Marcus Thuram célèbre sous le maillot de l'Inter @Maxppp
Inter Milan 4-0 Côme

Pour le compte de la 14e journée de Serie A, l’Inter Milan recevait le club de Côme et n’a laissé aucune chance à son adversaire. Les Nerazzurri ont rapidement pris le contrôle de la rencontre grâce à l’ouverture du score de Lautaro Martínez, parfaitement servi par l’ancien Marseillais Luis Henrique (1-0, 11e). Marcus Thuram a ensuite doublé la mise à la 59e minute, assurant une avance confortable aux hommes de Chivu.

Classement général Serie A

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Inter Milan Inter Milan 30 14 +19 10 0 4 32 13
2 Logo Milan Milan 28 13 +10 8 4 1 19 9
3 Logo Naples Naples 28 13 +9 9 1 3 20 11
4 Logo Rome Rome 27 13 +8 9 0 4 15 7
5 Logo Bologne Bologne 24 13 +11 7 3 3 22 11
6 Logo Côme Côme 24 14 +8 6 6 2 19 11
7 Logo Juventus Juventus 23 13 +5 6 5 2 17 12
8 Logo Sassuolo Sassuolo 20 14 +2 6 2 6 19 17
9 Logo Lazio Lazio 18 13 +5 5 3 5 15 10
10 Logo Udinese Udinese 18 13 -6 5 3 5 14 20
11 Logo Cremonese Cremonese 17 13 -1 4 5 4 16 17
12 Logo Atalanta Atalanta 16 13 +2 3 7 3 16 14
13 Logo Torino Torino 14 13 -11 3 5 5 12 23
14 Logo Lecce Lecce 13 13 -7 3 4 6 10 17
15 Logo Cagliari Cagliari 11 13 -6 2 5 6 13 19
16 Logo Genoa Genoa 11 13 -7 2 5 6 13 20
17 Logo Parme Parme 11 13 -8 2 5 6 9 17
18 Logo Pise Pise 10 13 -8 1 7 5 10 18
19 Logo Hellas Hellas 6 13 -12 0 6 7 8 20
20 Logo Fiorentina Fiorentina 6 14 -13 0 6 8 11 24
Le festival offensif s’est poursuivi en seconde période avec Hakan Calhanoglu qui a inscrit le 3-0 à la 80e minute, avant qu’Augusto ne parachève la victoire avec un quatrième but à la 86e. Une prestation impeccable qui permet à l’Inter de récupérer temporairement la tête du championnat, tandis que Côme, mené par Fabrégas, reste à la sixième place du classement.

Pub. le - MAJ le
