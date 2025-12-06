Serie A : l’Inter Milan écrase Côme et prend la tête

Pour le compte de la 14e journée de Serie A, l’Inter Milan recevait le club de Côme et n’a laissé aucune chance à son adversaire. Les Nerazzurri ont rapidement pris le contrôle de la rencontre grâce à l’ouverture du score de Lautaro Martínez, parfaitement servi par l’ancien Marseillais Luis Henrique (1-0, 11e). Marcus Thuram a ensuite doublé la mise à la 59e minute, assurant une avance confortable aux hommes de Chivu.

Classement général Serie A # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Inter Milan 30 14 +19 10 0 4 32 13 2 Milan 28 13 +10 8 4 1 19 9 3 Naples 28 13 +9 9 1 3 20 11 4 Rome 27 13 +8 9 0 4 15 7 5 Bologne 24 13 +11 7 3 3 22 11 6 Côme 24 14 +8 6 6 2 19 11 7 Juventus 23 13 +5 6 5 2 17 12 8 Sassuolo 20 14 +2 6 2 6 19 17 9 Lazio 18 13 +5 5 3 5 15 10 10 Udinese 18 13 -6 5 3 5 14 20 11 Cremonese 17 13 -1 4 5 4 16 17 12 Atalanta 16 13 +2 3 7 3 16 14 13 Torino 14 13 -11 3 5 5 12 23 14 Lecce 13 13 -7 3 4 6 10 17 15 Cagliari 11 13 -6 2 5 6 13 19 16 Genoa 11 13 -7 2 5 6 13 20 17 Parme 11 13 -8 2 5 6 9 17 18 Pise 10 13 -8 1 7 5 10 18 19 Hellas 6 13 -12 0 6 7 8 20 20 Fiorentina 6 14 -13 0 6 8 11 24 Voir le classement complet

Le festival offensif s’est poursuivi en seconde période avec Hakan Calhanoglu qui a inscrit le 3-0 à la 80e minute, avant qu’Augusto ne parachève la victoire avec un quatrième but à la 86e. Une prestation impeccable qui permet à l’Inter de récupérer temporairement la tête du championnat, tandis que Côme, mené par Fabrégas, reste à la sixième place du classement.