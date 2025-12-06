Serie A : l’Inter Milan écrase Côme et prend la tête
Pour le compte de la 14e journée de Serie A, l’Inter Milan recevait le club de Côme et n’a laissé aucune chance à son adversaire. Les Nerazzurri ont rapidement pris le contrôle de la rencontre grâce à l’ouverture du score de Lautaro Martínez, parfaitement servi par l’ancien Marseillais Luis Henrique (1-0, 11e). Marcus Thuram a ensuite doublé la mise à la 59e minute, assurant une avance confortable aux hommes de Chivu.
Classement général Serie A
|#
|Équipe
|Pts
|J
|DIF
|G
|N
|D
|BP
|BC
|1
|Inter Milan
|30
|14
|+19
|10
|0
|4
|32
|13
|2
|Milan
|28
|13
|+10
|8
|4
|1
|19
|9
|3
|Naples
|28
|13
|+9
|9
|1
|3
|20
|11
|4
|Rome
|27
|13
|+8
|9
|0
|4
|15
|7
|5
|Bologne
|24
|13
|+11
|7
|3
|3
|22
|11
|6
|Côme
|24
|14
|+8
|6
|6
|2
|19
|11
|7
|Juventus
|23
|13
|+5
|6
|5
|2
|17
|12
|8
|Sassuolo
|20
|14
|+2
|6
|2
|6
|19
|17
|9
|Lazio
|18
|13
|+5
|5
|3
|5
|15
|10
|10
|Udinese
|18
|13
|-6
|5
|3
|5
|14
|20
|11
|Cremonese
|17
|13
|-1
|4
|5
|4
|16
|17
|12
|Atalanta
|16
|13
|+2
|3
|7
|3
|16
|14
|13
|Torino
|14
|13
|-11
|3
|5
|5
|12
|23
|14
|Lecce
|13
|13
|-7
|3
|4
|6
|10
|17
|15
|Cagliari
|11
|13
|-6
|2
|5
|6
|13
|19
|16
|Genoa
|11
|13
|-7
|2
|5
|6
|13
|20
|17
|Parme
|11
|13
|-8
|2
|5
|6
|9
|17
|18
|Pise
|10
|13
|-8
|1
|7
|5
|10
|18
|19
|Hellas
|6
|13
|-12
|0
|6
|7
|8
|20
|20
|Fiorentina
|6
|14
|-13
|0
|6
|8
|11
|24
Le festival offensif s’est poursuivi en seconde période avec Hakan Calhanoglu qui a inscrit le 3-0 à la 80e minute, avant qu’Augusto ne parachève la victoire avec un quatrième but à la 86e. Une prestation impeccable qui permet à l’Inter de récupérer temporairement la tête du championnat, tandis que Côme, mené par Fabrégas, reste à la sixième place du classement.
