Alvaro Gonzalez en rajoute une couche pour Neymar

Mercredi soir avait lieu la rencontre entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain à l’occasion du Trophée des Champions (victoire du PSG 2-1). Ce match aura également été l’occasion pour Neymar et Álvaro González de se retrouver, 4 mois après le virulent Classico précédent qui avait été marqué par des propos du défenseur espagnol jugés racistes par l’international brésilien.

Après la rencontre, les échanges et provocations ont continué sur les réseaux sociaux, et l’ancien arrière de Villarreal a tenu à clarifier la situation dans l'émission El Chiringuito TV. «Comme vous l'avez vu, les provocations continuent. Après le match lors de la remise des trophées, il a continué la provocation. J'ai gardé mon calme et il a mis un autre tweet. Lorsqu'une personne est considérablement moins intelligente que vous, il est très facile de la surmonter dans de nombreux domaines de la vie.» Voilà qui ne devrait pas vraiment arranger les choses.