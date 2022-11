Équipe de France : les options de Didier Deschamps pour remplacer Karim Benzema

La suite après cette publicité

Terrible nouvelle. Après une saison 2021/2022 exceptionnelle et un Ballon d'Or considéré de façon unanime comme mérité, Karim Benzema allait être le leader offensif des Bleus au Qatar pendant ces mois de novembre et de décembre. Bien accompagné par d'autres éléments comme Kylian Mbappé ou Antoine Griezmann, le Merengue devait mener l'attaque des Bleus au titre. Et si on utilise le passé, c'est parce que samedi soir, les craintes de beaucoup se sont confirmées : l'attaquant formé à l'OL est forfait pour ce Mondial.

« De ma vie je n’ai jamais abandonné mais ce soir il faut que je pense à l’équipe comme je l’ai toujours fait alors la raison me dit de laisser ma place à quelqu’un qui pourra aider notre groupe à faire une belle Coupe du monde. Merci pour tous vos messages de soutien », a ensuite confié la star du Real Madrid. Une grosse perte pour les Bleus dans ce Mondial 2022, et voici comment Didier Deschamps peut le remplacer.

Deschamps peut encore appeler un remplaçant

La première option serait logiquement de donner la pointe de l'attaque à Olivier Giroud, qui ne serait pas dépaysé puisqu'il a occupé la place pendant de longues années lorsque Benzema n'était pas dans les plans de Deschamps. La possibilité d'aligner Antoine Griezmann en numéro 9 est également sûrement sur la table même si, aux dernières nouvelles, le sélectionneur souhaitait le faire jouer plus bas sur le terrain. Enfin, Marcus Thuram et Randal Kolo Muani sont aussi de sérieuses options, eux qui réalisent de très bonnes saisons en Bundesliga et ont deux choses précieuses à ce niveau : du but et de la polyvalence.

Le sélectionneur national a encore, jusqu'à lundi soir, la possibilité d'appeler un remplaçant qui n'était pas dans la liste initiale. L'ancien de la Juve et de l'OM peut faire appel à un joueur jusqu'à l'entrée en lice des Bleus, mardi face à l'Australie. Ainsi, des joueurs comme Wissam Ben Yedder (AS Monaco), Anthony Martial (Manchester United) ou Martin Terrier (Stade Rennais) et Moussa Diaby (Bayer Leverkusen), dans un registre différent, pourraient ainsi être convoqués. On devrait en savoir plus rapidement...