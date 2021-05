Ligue 1 : les nommés pour le joueur du mois d'avril

Comme chaque mois, l'UNFP (l'Union nationale des footballeurs professionnels) vient de dévoiler la liste des trois nommés pour recevoir le trophée de joueur du mois d'avril en Ligue 1. L'AS Monaco en impose et place ainsi deux joueurs dans le trio de tête en course pour ce titre honorifique.

Kevin Volland (AS Monaco, 28 ans, 2 buts en avril), Wissam Ben Yedder (AS Monaco, 30 ans, 5 buts et 1 passe décisive en avril) et Burak Yilmaz (LOSC Lille, 35 ans, 3 buts et 1 passe décisive au mois d'avril) sont les trois hommes postulant au titre de meilleur joueur du mois d'avril. Trois noms qui s'inscrivent dans la folle course au titre et à la Ligue des Champions qui fait rage en cette fin d'exercice 2020-2021 dans le championnat de France.