Séville : Lucas Ocampos souffre d'une entorse

Ce samedi, le Séville FC s'est imposé en Liga contre Getafe par trois buts à zéro. Mais la rencontre n'a pas été toute rose pour les hommes de Julen Lopetegui. En effet, Lucas Ocampos, l'ancien Marseillais, qui avait marqué un but (refusé pour une main après assistance vidéo), a été durement touché et on a beaucoup craint pour lui. l'Argentin a été évacué sur civière et, même si on enfonce une porte ouverte, ce n'est jamais une bonne image.

Toutefois, il semble que le pire a été évité pour le tireur des penalties de l'écurie andalouse. Cette dernière vient de communiqué sur la nature de la blessure de son ailier. Finalement, Lucas Ocampos souffre d'une entorse de la cheville gauche. « Après de nouveaux tests médicaux effectués aujourd'hui, une fois que l'existence de lésions osseuses a été écartée samedi dernier, les services médicaux du Sevilla FC rapportent que le joueur Lucas Ocampos souffre d'une entorse de grade II de la syndesmose antérieure et du ligament péronier calcanéen de la cheville gauche. Des revues périodiques seront effectuées pour vérifier l'évolution du joueur », peut-on lire sur le communiqué du club.