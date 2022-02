Monaco prête Pavlovic au FC Bâle !

Dans les dernières heures du mercato en Suisse, le FC Bâle va enregistrer une nouvelle recrue en la personne de Strahinja Pavlovic. Le défenseur central international serbe de 20 ans (15 sélections - 1 but) va être prêté avec option d'achat jusqu'à la fin de la saison au club suisse, actuel troisième de Super League.

La suite après cette publicité

Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le club de la Principauté, Pavlovic, qui avait disputé une dizaine de matches cette année toutes compétitions confondues dont 3 de coupe d'Europe avec l'ASM, était barré par la concurrence sur le Rocher et passait en cinquième rang dans la hiérarchie des défenseurs centraux derrière Maripan, Badiashile, Disasi et Matsima. Pour rappel, il avait été prêté l'an passé avec le Cercle Bruges et avait largement contribué au maintien de son équipe en Jupiler Pro League.