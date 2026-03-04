Brésil : la blessure de Rodrygo fait les affaires d’un prétendant inattendu !

Nation la plus couronnée de l’histoire de la Coupe du Monde avec 5 sacres, le Brésil rêve d’en décrocher un sixième cet été, 24 ans après le dernier. Sur le papier, la Seleçao n’apparaît pas forcément comme la grande favorite à la victoire finale (l’Argentine, la France ou l’Espagne, voire le Portugal, semblent se détacher), mais on ne sait jamais vraiment sur quel pied danser avec elle.

Ce dont on a la certitude en revanche, c’est que Rodrygo ne sera pas champion du monde cet été. La star du Real Madrid souffre d’une rupture des ligaments croisés et ne devrait revenir qu’en début d’année 2027. Cette situation pénible va amener Carlo Ancelotti à revoir sa copie, lui qui en avait fait un titulaire intouchable depuis sa prise de fonction, tantôt en neuf, tantôt comme ailier.

Neymar peut croire en ses chances

Au Brésil, on s’interroge déjà sur la formule qu’adoptera Ancelotti pour compenser l’absence de Rodrygo, et ce, dès les matchs de préparation face à la France, le 26 mars, et la Croatie, le 1er avril. Lors des quatre derniers matchs, Ancelotti avait ainsi opté pour un système à 4 offensifs, avec un Vinicius dans une position axiale la plupart du temps. D’après Globo Esporte, la star du Real pourrait être repositionnée à gauche suite, ce qui laisserait le champ libre à Gabriel Martinelli en pointe, très apprécié par le staff brésilien.

Mais le média ajoute surtout que l’absence de Rodrygo pourrait "faire les affaires" de Neymar, dont la présence au Mondial était encore loin d’être assurée récemment malgré son retour en forme à Santos. L’ancien joueur du PSG n’a plus été convoqué depuis octobre 2023, mais n’a jamais quitté les radars du staff, qui le suit attentivement. Il resterait une option plus que crédible pour occuper l’un des deux postes d’attaquant axial, où Rodrygo, Estevao, Vinicius et Cunha s’étaient partagés les minutes lors des derniers rassemblements. Globo cite aussi les noms de Richarlison, João Pedro, Kaio Jorge, Igor Jesus et Vitor Roque, tous appelés dernièrement, mais il faudra également suivre les prochaines semaines d’Endrick avec l’OL, qui pourrait s’affirmer comme un autre concurrent de Neymar. La concurrence s’annonce féroce.