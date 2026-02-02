OM : les premiers mots d’Abdelli

C’est la bonne nouvelle au cœur d’une actualité délicate du côté de l’OM. Le milieu de terrain algérien Himad Abdelli (26 ans) est arrivé à Marseille, en provenance d’un Angers, après qu’un accord a été trouvé hier entre les deux clubs.

«Franchement, je suis très heureux d’être ici. Je suis prêt à tout donner pour ce club. J’espère qu’on va faire de belles choses», a-t-il déclaré à son arrivée sur le sol marseillais. On a connu meilleur contexte pour une arrivée, mais Abdelli sera un atout fraîcheur précieux alors que se profilent la réception de Rennes en Coupe de France et le déplacement au Parc pour affronter le PSG dimanche prochain.