PSG-FC Barcelone : la presse espagnole salue le réveil du Barça

Depuis la sévère déconvenue de l'aller (1-4), la presse espagnole invoquait l'esprit de la remontada pour inspirer le FC Barcelone à l'approche de son 8e de finale retour de Ligue des Champions sur la pelouse du Paris SG. Cela n'aura pas suffi (score final 1-1), mais les médias ibériques ont souligné l'effort déployé par des Blaugranas qui, selon eux, méritaient bien mieux. «Le Barça quitte la Champions... mais retrouve sa dignité», résume Sport. Un sentiment partagé par Marca («le Barça tombe debout»), El Pais («adieux à l'Europe avec classe») et El Mundo («funérailles avec les honneurs pour le Barça à Paris»).

«Cela paraissait utopique de mettre quatre buts au PSG sur son terrain, mais il aurait pu y arriver en ayant plus de réussite dans la finition. La première période des hommes de Koeman a été mémorable», a même envoyé Marca. As salue le sursaut d'orgueil de Lionel Messi et ses partenaires sur la pelouse du Parc des Princes. «Le Barça dit adieu à l'Europe mais, contrairement aux dernières fois, l'équipe blaugrana rentre de Paris la tête haute avec un message clair "messieurs, dames, nous sommes de retour". Personne n'oubliera que le PSG a eu très peur pendant une bonne partie de la rencontre», analyse le quotidien sportif espagnol.

Le début du renouveau ?

Un son de cloche similaire dans les colonnes de Mundo Deportivo. «Le Barça est éliminé au stade des 8es de finale de Ligue des Champions pour la première fois depuis 14 ans, mais il est tombé debout face au PSG, en montrant une image bien différente de celle du match aller au Camp Nou il y a trois semaines et en méritant beaucoup plus que ce 1-1 final», peut-on lire. MD tire d'ailleurs déjà les enseignements de cet échec, avec un message au nouveau président. «Mais cette élimination a montré que la fierté et l'attitude ne suffisent pas en Europe, qu'il est indispensable de savoir marquer et Joan Laporta, présent en tribunes, a dû en prendre bonne note. Il manque un tueur», explique déjà la publication, là où Sport préfère lancer un message d'espoir.

«Il n'y a pas eu de miracle. La remontada du Barça, malgré un match extraordinaire, n'a pas eu lieu et le rêve de la Champions League s'évapore une fois encore. Mais ce KO ne doit pas réduire l'optimisme pour le futur immédiat. Au contraire, ce match doit être un point de départ pour terminer la saison avec enthousiasme. L'équipe a joué pour accrocher le miracle. Avec intensité. Avec fierté. Avec une attitude impeccable. Le match d'hier, le meilleur de toute la saison, a servi, au moins, à laver l'image blaugrana et retrouver la dignité perdue lors des dernières désillusions européennes. Il n'y a pas eu de miracle, j'insiste, mais bien la conviction que ce Barça commence à ressusciter. En coulisse et sur le terrain», a lâché Lluis Mascaro, directeur adjoint du journal. Un acte fondateur pour une nouvelle ère ? Réponse dans les mois à venir.