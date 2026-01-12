Gabon : la sanction contre Pierre-Emerick Aubameyang a été levée

Pierre-Emerick Aubameyang va pouvoir retrouver les Panthères. Suite à l’élimination précoce du Gabon dès la phase de poules de la CAN 2025 après trois défaites en autant de matches, le gouvernement avait décidé de bannir le joueur de l’Olympique de Marseille de la sélection nationale. Ce soir, la fédération gabonaise annonce que cette sanction a été levée. Idem pour le défenseur Bruno Ecuele Manga.

« La Fédération gabonaise de Football (FEGAFOOT), informe l’opinion sportive nationale et internationale de la levée ce lundi 12 janvier 2026 des mesures gouvernementales qui suspendaient l’équipe nationale ainsi que la mise à l’écart des joueurs Pierre Emerick AUBAMEYANG et Bruno ECUELE MANGA au lendemain des résultats insuffisants de l’équipe nationale à la CAN. Dans sa lettre à la FEGAFOOT, le ministre des Sports Paul Ulrich KESSANY évoque l’urgence des prochaines échéances, notamment, le tirage au sort des Éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2027. Par ailleurs, le ministre des Sports a invité la FEGAFOOT "à prendre les dispositions nécessaires afin de lui présenter toutes les modalités pratiques pour le choix d’un nouveau staff technique…". La FEGAFOOT se réjouit du dénouement heureux de cette situation », indique le communiqué publié sur la page Facebook de la FEGAFOOT.