Les statistiques exceptionnelles du PSG en défense

Si le PSG semblait tourner au ralenti en début de saison, il semble clair que les Franciliens sont montés en puissance au fil des mois, et semblent plus étincelants que jamais depuis l’arrivée de Luis Enrique sur leur banc de touche. Toujours invaincus en Ligue 1 après 23 journées, les pensionnaires du Parc des Princes se paient même le luxe d’être craints par Liverpool, à l’heure où les deux équipes s’apprêtent à croiser le fer en huitième de finale de la Ligue des Champions. Et plusieurs statistiques illustrent parfaitement le niveau de maîtrise atteint par les Rouge et Bleu cette saison en Ligue 1, notamment dans le secteur défensif.

Des 18 équipes du championnat de France, Paris est celle qui commet le moins de fautes. Depuis la première journée, les champions en titre n’ont provoqué que 210 coups de sifflet, loin devant Angers, repris à 253 reprises par les arbitres. En toute logique, le club parisien est également celui qui a reçu le moins d’avertissements, avec 27 cartons jaunes à son encontre. Là encore, le SCO est derrière, avec 30 biscottes. C’est surtout sur le nombre de cartons rouges que le Paris Saint-Germain impressionne : depuis le début du championnat, aucun joueur n’a été expulsé. Si le PSG parvient à conclure sa saison de Ligue 1 sans défaite, ni carton rouge, l’exploit serait immense.