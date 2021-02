Real Madrid : Karim Benzema vole au secours de Zinedine Zidane

Et de 11 ! En s'élevant plus haut que la défense de Getafe pour reprendre victorieusement de la tête un bon centre de Vinicius, Karim Benzema (33 ans) a inscrit son 11e but de la saison en Liga. Son 16e toutes compétitions confondues. Une réalisation importante puisqu'elle a mis le Real Madrid sur le chemin du succès contre les Azulones (2-0, 22e journée).

Trois points précieux qui permettent aux Merengues, 2es, de revenir provisoirement à 5 longueurs du leader l'Atlético de Madrid (qui a deux matches en retard) et de passer devant le FC Barcelone (qui a un match en retard). Toujours bon pour la confiance alors que la critique commençait à se faire très sévère avec Zinedine Zidane et ses ouailles.

Un message fort à passer

Au sortir de la rencontre, le buteur madrilène a d'ailleurs pris la parole pour venir au secours de son coach. «Nous sommes professionnels et nous devons nous adapter à toutes les situations. Le coach a mis en place un système et nous faisons tout notre possible pour être bon», a-t-il lancé avant de poursuivre. «Nous sommes professionnels et nous avons confiance, tout ça, c'est du bruit. Au Real Madrid, ça a toujours été comme ça, c'est le meilleur club du monde», a-t-il réagi.

KB9 a ensuite envoyé un message clair aux détracteurs de la Casa Blanca et de ZZ mais aussi à ses partenaires. «Nous sommes dans notre championnat, nous allons suivre notre chemin, il reste encore beaucoup de matches jusqu'à la fin. C'est le football. Chaque match est une finale, nous ne devons plus perdre de points en route», a-t-il conclu. Avec un Benzema taille patron, Zidane et le Real peuvent à nouveau y croire.