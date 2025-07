Euro (F), France-Allemagne : les compos probables

L’équipe de France a rendez-vous avec l’Allemagne en quarts de finale de l’Euro. Les Bleues jouent leur ticket pour le dernier carré ce soir (21h) à Bâle et espèrent rejoindre l’Espagne, qui a sorti hier la Suisse, pays hôte de la compétition. Les joueuses de Laurent Bonadeï auront fort à faire contre l’une des équipes favorites de la compétition mais elles peuvent s’appuyer sur une confiance retrouvée après un impeccable premier tour (3 victoires et 11 buts marqués).

Dans son onze de départ, le sélectionneur devrait cette fois retrouver sa capitaine Griedge Mbock en défense centrale. Elle serait accompagnée de Sombath avec De Almeida à droite et Bacha à gauche. Dans ce 4-3-3, Jean-François est préssentie pour débuter devant la défense, associée à Geyoro et Karchaoui. Cascarino et Malard sont attendus en soutien de Kototo. L’Allemagne devrait quant à alle aligner un 4-3-3 avec Berger dans le but, une défense composée de Hendrich, Minge, Knaak et Linder. Nüsken, Senss et Lohman débuteraient dans l’entrejeu avec Brand, Schüler et Bühl devant.

Les compositions probables

France : Peyraud-Magnin - De Almeida, Mbock (cap.), Sombath, Bacha - Geyoro, Jean-François, Karchaoui - Cascarino, Katoto, Malard

Allemagne : Berger - Hendrich, Minge (cap.), Knaak, Linder - Nüsken, Senss, Lohmann - Brand, Schüller, Bühl.