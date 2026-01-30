OL : Endrick s’enflamme pour Juninho

Nouvelle coqueluche de l’Olympique Lyonnais, l’attaquant Endrick s’est déjà montré décisif. Le buteur brésilien de 19 ans prêté par le Real Madrid jusqu’à la fin de la saison comptabilise déjà 4 buts et 1 passe décisive en 3 apparitions. Dans un entretien pour le diffuseur Ligue 1+, il s’est exprimé sur une légende de l’Olympique Lyonnais qui est également son compatriote, Juninho.

La suite après cette publicité

Et l’ancien de Palmeiras apprécie l’ancien milieu de terrain lyonnais : «Juninho trop fort. Ses coups francs étaient tops. Je regardais ses vidéos au Brésil, un mec incroyable. Tirer les coups francs comme Juninho ? Je ne sais pas, mais je peux les tirer. Ça me permettrait de mettre quelques buts en plus. C’est important.»