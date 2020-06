Bernard Caïazzo rétablit la vérité sur l'arrêt de la Ligue 1

Qui a vraiment décidé de mettre fin à la saison 2019/2020 de Ligue 1. Depuis plusieurs semaines, le gouvernement français et les différentes instances (LFP, FFF) qui gèrent le ballon rond dans l'hexagone s'échangent la patate chaude. Hier encore le président de l'Olympique Lyonnais Jean-Michel Aulas a lâché un coup de gueule à l'encontre de la Ligue de Football Professionnel exigeant absolument la reprise du championnat pour éviter une catastrophe économique pour les clubs français. Le dirigeant des Gones qui a souvent été critique envers ses homologues vient de recevoir une réponse du président du club rival de l'AS Saint-Étienne Bernard Caïazzo. Président du syndicat Première Ligue, ce dernier a pris la parole aujourd'hui lors d'une conférence de presse.

Ce dernier a affirmé qu'il souhaitait ainsi que de nombreux présidents reprendre le championnat ayant même pris des indications par rapport à la gestion de la crise sanitaire dans le football allemand. S'il conçoit qu'il y a eu un manque de concertation sur le sujet, il a affirmé que la décision revenait exclusivement au gouvernement français. «Avant le 28 avril, on commençait à regarder comment reprendre, on était tous sur le pont. Waldemar (Kita le président du FC Nantes, ndlr) avait proposé plusieurs idées, moi-même j'avais demandé des informations à Patrick Guillou pour savoir comment ça se passait en Allemagne. Tout le monde se préparait à reprendre et le 28 avril. Quelle ne fut pas notre surprise d'entendre le Premier ministre dire que "la saison 2019-2020 ne pourra pas reprendre". Est-ce qu'il y a eu concertation avec les autres pays ? Non. Est-ce qu'il y a eu concertation avec les grands clubs de football ? Non. Moi je peux dire au nom de Première Ligue qu'il n'y a eu aucune concertation avec nous», n'a pas manqué de clamer le président stéphanois.

Bernard Caïazzo n'a pas fait pas le classement avant le reste

Campant sur ses positions, Bernard Caïazzo n'a pas voulu en rester là et a aussi répondu - entre autres - aux accusations portées sur un arrêt de la Ligue 1 par pur et simple intérêt de classement. Il est vrai que l'AS Saint-Étienne a pu s'éviter grâce à cette décision une fin de saison complexe avec une lutte pour le maintien. Haut placés au sein du syndicat Première Ligue, Nicolas Holveck (Rennes) et Loïc Féry (FC Lorient) ont aussi respectivement obtenu une qualification historique en Ligue des Champions et une promotion en Ligue 1 suite à l'arrêt prématuré des compétitions. Cependant, Bernard Caïazzo a souhaité balayer ce scénario estimant que l'objectif était d'éviter au maximum des répercussions économiques sur le football français.

«Je veux juste rétablir les faits, c'est une aberration totale de dire que c'est nous qui ne voulions pas reprendre. Personne ne se saborde, personne ne se suicide, personne dans le football n'avait envie de tuer notre économie et d'avoir 600 ou 700 millions de manques à gagner pour soi-disant protéger un classement. C'est une erreur. Ceux qui veulent vous faire comprendre une autre réalité en disant que c'est la Ligue qui a pris la décision d'arrêter, c'est entièrement faux, et il y a mille preuves pour le démontrer.» Reste désormais à attendre la réponse du gouvernement et des présidents de clubs qui continuent de lutter contre les décisions prises lors de l'arrêt de la Ligue 1.